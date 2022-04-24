Футболісти паризького "Парі Сен-Жермен" зіграли внічию з "Лансом" у домашньому матчі 34-го туру чемпіонату Франції та достроково стали переможцем національної першості.

Зустріч відбулася на стадіоні "Стад де Франс" і завершилася з рахунком 1:1.

У складі паризького клубу голом відзначився Ліонель Мессі (68 хвилина).

У "Ланса" гол забив Корентен Жан (88).

"Лансу" довелося догравати матч удесятьох, оскільки австрійський захисник Кевін Дансо на 57-й хвилині зустрічі отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.

За підсумками 34 матчів паризький клуб набрав 78 очок. На другому місці - "Марсель", в активі якого 62 очок за підсумками 33 ігор. На третьому місці - "Монако" з 34 очками.

Нагадаємо, що напередодні "Баварія" вдесяте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу.