ПСЖ вдесяте став чемпіоном Франції з футболу [ Редагувати ]
Футболісти паризького "Парі Сен-Жермен" зіграли внічию з "Лансом" у домашньому матчі 34-го туру чемпіонату Франції та достроково стали переможцем національної першості.
Зустріч відбулася на стадіоні "Стад де Франс" і завершилася з рахунком 1:1.
У складі паризького клубу голом відзначився Ліонель Мессі (68 хвилина).
У "Ланса" гол забив Корентен Жан (88).
"Лансу" довелося догравати матч удесятьох, оскільки австрійський захисник Кевін Дансо на 57-й хвилині зустрічі отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.
За підсумками 34 матчів паризький клуб набрав 78 очок. На другому місці - "Марсель", в активі якого 62 очок за підсумками 33 ігор. На третьому місці - "Монако" з 34 очками.
Un 🔟e titre 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙦𝙪𝙚 !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 23, 2022
🔴 #𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝟭𝟬𝗡𝗦 🔵 pic.twitter.com/k4NkqnO2bP
Нагадаємо, що напередодні "Баварія" вдесяте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу.
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