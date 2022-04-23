Мюнхенська "Баварія" 23 квітня з рахунком 3:1 обіграв дортмундську "Борусію" у домашньому матчі 31 туру чемпіонату Німеччини.

У складі "Баварії" забитими м'ячами відзначилися Серж Гнабрі (15-та хвилина), Роберт Левандовський (34) та Джамаль Мусіала (83).

У "Боруссії" відзначився Емре Джан (52, з пенальті). На 30-й хвилині зустрічі гол Гнабрі скасували після використання системи відеоасистента рефері (VAR).

Завдяки цій перемозі "Баварія" набрала 75 очок у 31 матчі і стала недосяжною для "Борусії", яка посідає друге місце з 63 балами після 31 гри. До кінця чемпіонату командам залишилось провести ще три зустрічі. У разі трьох перемог "Борусія" зможе набрати лише 72 очки.

Thomas Müller is doing Thomas Müller things. Thanks for the shower, my friend! I'll get you for that 😂 @esmuellert_ pic.twitter.com/9oAskXYORu — Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) April 23, 2022

"Баварія" є найтитулованішою командою чемпіонату Німеччини, на її рахунку тепер 32 чемпіонські титули. Другим за цим показником є ​​"Нюрнберг", який переміг у турнірі 9 разів. "Нюрнберг" наразі виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини. Дортмундська "Борусія" 8 разів ставала чемпіоном.

"Баварія" також є рекордсменом за кількістю перемог у Кубку Німеччини (20) та суперкубку країни (9). Шість разів команда з Мюнхена вигравала Лігу чемпіонів (Кубок європейських чемпіонів), двічі - Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу, один раз ставала переможцем Кубка УЄФА.

"Баварія" вдесяте поспіль виграла чемпіонат Німеччини. За цей період клуб очолювали п'ять тренерів - Юпп Хайнкес, Хосеп Гвардіола, Карло Анчелотті, Ніко Ковач та Ханс-Дітер Флік, які також у свій перший сезон у "Баварії" після призначення ставали переможцями національної першості.

Нагадаємо, що в листопаді 2021 року "Баварія" стала чемпіоном світу серед клубів.