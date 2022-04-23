"Баварія" вдесяте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу [ Редагувати ]
Мюнхенська "Баварія" 23 квітня з рахунком 3:1 обіграв дортмундську "Борусію" у домашньому матчі 31 туру чемпіонату Німеччини.
У складі "Баварії" забитими м'ячами відзначилися Серж Гнабрі (15-та хвилина), Роберт Левандовський (34) та Джамаль Мусіала (83).
У "Боруссії" відзначився Емре Джан (52, з пенальті). На 30-й хвилині зустрічі гол Гнабрі скасували після використання системи відеоасистента рефері (VAR).
Завдяки цій перемозі "Баварія" набрала 75 очок у 31 матчі і стала недосяжною для "Борусії", яка посідає друге місце з 63 балами після 31 гри. До кінця чемпіонату командам залишилось провести ще три зустрічі. У разі трьох перемог "Борусія" зможе набрати лише 72 очки.
Thomas Müller is doing Thomas Müller things. Thanks for the shower, my friend! I'll get you for that 😂 @esmuellert_ pic.twitter.com/9oAskXYORu— Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) April 23, 2022
"Баварія" є найтитулованішою командою чемпіонату Німеччини, на її рахунку тепер 32 чемпіонські титули. Другим за цим показником є "Нюрнберг", який переміг у турнірі 9 разів. "Нюрнберг" наразі виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини. Дортмундська "Борусія" 8 разів ставала чемпіоном.
"Баварія" також є рекордсменом за кількістю перемог у Кубку Німеччини (20) та суперкубку країни (9). Шість разів команда з Мюнхена вигравала Лігу чемпіонів (Кубок європейських чемпіонів), двічі - Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу, один раз ставала переможцем Кубка УЄФА.
"Баварія" вдесяте поспіль виграла чемпіонат Німеччини. За цей період клуб очолювали п'ять тренерів - Юпп Хайнкес, Хосеп Гвардіола, Карло Анчелотті, Ніко Ковач та Ханс-Дітер Флік, які також у свій перший сезон у "Баварії" після призначення ставали переможцями національної першості.
Нагадаємо, що в листопаді 2021 року "Баварія" стала чемпіоном світу серед клубів.
по темі
Футбольний клуб "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) майже повним складом склав присягу та вступив до лав Збройних сил України. Це абсолютно безпрецедентний випадок від початку війни, коли футбольна команда Першої ліги одностайно приймає рішення про мобілізацію
Інвестиційна компанія Investcorp, яка базується в Бахрейні, веде переговори з власником ФК "Мілан" щодо купівлі клубу за $1,1 млрд. Про це повідомляє Bloomberg
Донецький "Шахтар" вийшов на перший український матч з моменту повномасштабного вторгнення у символічних футболках. Донеччани провели благодійний поєдинок проти "Олімпіакосу" у футболках, де замість прізвищ назви міст-героїв, які постраждали від російської агресії
Під час трансляції в ефірі було видно рекламні щити біля поля з написами "Stop war" та "Stand with Ukraine" на підтримку боротьби України проти військового вторгнення росії. На каналі вирішили, що серця російських вболівальників цього не витримають
Німеччина і Франція обійшли ембарго ЄС на постачання зброї росії, введеному в 2014 році