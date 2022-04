Мюнхенська "Баварія" 23 квітня з рахунком 3:1 обіграв дортмундську "Борусію" у домашньому матчі 31 туру чемпіонату Німеччини.

У складі "Баварії" забитими м'ячами відзначилися Серж Гнабрі (15-та хвилина), Роберт Левандовський (34) та Джамаль Мусіала (83).

У "Боруссії" відзначився Емре Джан (52, з пенальті). На 30-й хвилині зустрічі гол Гнабрі скасували після використання системи відеоасистента рефері (VAR).

Завдяки цій перемозі "Баварія" набрала 75 очок у 31 матчі і стала недосяжною для "Борусії", яка посідає друге місце з 63 балами після 31 гри. До кінця чемпіонату командам залишилось провести ще три зустрічі. У разі трьох перемог "Борусія" зможе набрати лише 72 очки.

