росія вимагає від США припинити озброювати Україну [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ росії направило США ноту протесту з вимогою припинити постачати озброєння Україні. Нібито це не сприяє врегулюванню дипломатичним шляхом.
Про це повідомляє "Комерсант".
"800 млн доларів, на таку суму будуть поставлені озброєння Києву з Вашингтона. Це величезна цифра, вона не сприяє пошуку дипломатичного рішення, врегулювання ситуації. Чи передавали ми ноту - так, ми підкреслили неприйнятність ситуації, коли США напихають Україну зброєю, ми вимагали припинення такої практики", - заявив посол росії в США Анатолій Антонов.
За його словами, російська федерація прагне домогтися того, щоб її інтереси "поважалися в світі" і "російський голос було чути".
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