У вівторок, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що від сили нашого спротиву – в усіх його формах – безпосередньо залежить майбутнє України, майбутнє всіх нас.

Кожного нашого міста, кожного нашого села. І я вдячний кожному й кожній, хто це усвідомлює. Хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком.