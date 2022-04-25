"Від сили нашого спротиву залежить майбутнє України" - Зеленський [ Редагувати ]
У вівторок, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що від сили нашого спротиву – в усіх його формах – безпосередньо залежить майбутнє України, майбутнє всіх нас.
Кожного нашого міста, кожного нашого села. І я вдячний кожному й кожній, хто це усвідомлює. Хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком.
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