В Луганській області окупанти обстріляли автобус з евакуйованими [ Редагувати ]
У понеділок, 25 квітня, на під‘їзді до Рубіжного російські окупанти відкрили вогонь по автобусу. Ніхто не постраждав. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Евакуація. 12 сєвєродончан прямують в безпечні міста. До Рубіжного автобус не доїхав через обстріли.
За його словами, на разі відслідковується наступна тенденція: все менше людей готові евакуюватися з території вільної Луганщини. Попасна та Рубіжне навпаки - хотіли б виїхати, але росіяни місцевих не відпускають і систематично обстрілюють евакуаційні автобуси.
Автобуси щоранку чекають на мешканців області, проте їдуть до потягів напівпорожніми.
Він зазначив, що на не окупованій частині Луганської області досі залишаються більше 60 тис. населення.
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