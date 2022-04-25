У понеділок, 25 квітня, на під‘їзді до Рубіжного російські окупанти відкрили вогонь по автобусу. Ніхто не постраждав. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Евакуація. 12 сєвєродончан прямують в безпечні міста. До Рубіжного автобус не доїхав через обстріли.

За його словами, на разі відслідковується наступна тенденція: все менше людей готові евакуюватися з території вільної Луганщини. Попасна та Рубіжне навпаки - хотіли б виїхати, але росіяни місцевих не відпускають і систематично обстрілюють евакуаційні автобуси.

Автобуси щоранку чекають на мешканців області, проте їдуть до потягів напівпорожніми.

Він зазначив, що на не окупованій частині Луганської області досі залишаються більше 60 тис. населення.