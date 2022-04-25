Українські захисники дають гідну відсіч російським військовим, які вороже вторглися до України. ЗСУ щодня ліквідують окупантів та їхню техніку.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович у своєму відеозверненні, минулої доби українські захисники лише на території Донецької і Луганської областей знищили 13 танків, три артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, чотири бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки, чотири паливозаправники.

"Минулої доби тільки на території Донецької і Луганської обалстей відбито сім атак ворога, знищено 13 танків, три артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, чотири бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки, чотири паливозаправники", - прокоментував політик.

А вже цієї доби ЗСУ вдалося знищити три літаки. Як зазначив Арестович, якщо так відбуватиметься й надалі, то Росія повністю втратить свою авіацію.

"Підрозділи повітряної оборони Збройних Сил України збили три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і вже третій літак за добу. Я так розумію, що російське керівництво хоче закінчити цю війну без авіації як такої. Що ж, допоможемо їм", - додав Арестович.