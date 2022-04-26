Окупанти продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк і Попасну на Луганщині. У містах ситуація складна.

Голова Попаснянської ВЦА Микола Ханатов називає ситуацію дуже важкою. За його словами, багато людей заблоковані у підвалах багатоповерхівок.

"Через потужні обстріли будівлі руйнуються, елементи будматеріалів завалюють виходи з підвалів. Зараз є випадки на одній із вулиць, коли людей заблокувало у підвалах одного під'їзду, вони перейшли в інший, де їх теж заблокувало. Йдуть постійни обстріли", - розповів Ханатов.

За його словами, багато цивільних щодня виїжджають із міста. Місцева влада щодня відправляє шкільний автобус для евакуації. Ті, хто мають приватний транспорт, їдуть на ньому. Проте вчора, 24 квітня, через обстріли дві автівки повернулись у місто, не виїхавши.

17 разів росіяни обстріляли мирне населення за минулу добу, тривають бої в Попасній та Рубіжному. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.