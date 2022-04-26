Президент Молдови збирає екстрене засідання Радбезу після вибухів у Придністров'ї [ Редагувати ]
У вівторок, 26 квітня, президентка Молдови Майя Санду скликає екстрене засідання Ради безпеки. Причиною цього стали недавні події у невизнаному Придністров'ї. Про це повідомляється на сайті глави держави.
Майя Санду скликає сьогодні засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами в Придністровському регіоні.
Після закінчення Санду поведе брифінг за підсумками засідання.
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