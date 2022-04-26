Нідерланди припиняють видачу віз росіянам [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило про призупинення видачі короткострокових віз громадянам росії з 27 квітня. Про це повідомили у посольстві Нідерландів у рф, передає "Коммерсант".
Внаслідок рішення уряду рф оголосити співробітників консульського відділу посольства Королівства Нідерланди персонами нон грата Міністерство закордонних справ Нідерландів було змушене ухвалити рішення призупинити з 27 квітня 2022 видачу громадянам російської федерації віз на короткочасне перебування.
Росіяни, як і раніше, зможуть претендувати на отримання віз з гуманітарних причин або подавати запити на тимчасовий дозвіл на проживання.
МЗС росії заявило про висилку 14 співробітників посольства Нідерландів у Москві 19 квітня. Російська сторона назвала це рішення відповіддю на оголошення 18 співробітників посольства Росії в Гаазі персонами нон грата 29 березня.
Нагадаємо, що Нідерланди відмовляться від російського газу до кінця року.
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