росію позбавили права провести чемпіонат світу з хокею в 2023 році [ Редагувати ]
Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила росію права на проведення чемпіонату світу 2023 року. Про це йдеться у прес-релізі федерації.
Рішення про перенесення заходу було ухвалено насамперед з міркувань безпеки та благополуччя всіх гравців, офіційних осіб, ЗМІ та вболівальників. Як і у випадку з більш раннім рішенням про відміну молодіжного чемпіонату світу 2023 року, який мав відбутися в Омську та Новосибірську, рада висловила серйозне занепокоєння щодо безпечної свободи пересування гравців та офіційних осіб.
Першість світу мала пройти у Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня 2023 роук, нового господаря чемпіонату поки не визначили.
Нове місце проведення Чемпіонату світу 2023 року назвуть на щорічному конгресі IIHF, який цього року відбудеться у фінському Тампере в останній тиждень ЧС-2022 (23-29 травня).
Нагадаємо, що спортивні заходи почали переносити з росії після того, як вона розпочала збройне вторгнення до України.
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