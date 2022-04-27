Судна, які вранці 27 квітня бачили біля берегів Одеси - не військові кораблі Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

У Чорному морі дрейфують обстріляний на початку березня танкер "Міленіум Спіріт" (Молдова) без екіпажу та некеровані баржі, які віднесло в море без можливості їх повернути. Цивільне судноплавство заблоковане кораблями РФ.

Оперативне командування "Південь" попереджає, що в Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів із підводними човнами продовжує тримати напруженість щодо ймовірності завдання по Україні ракетних ударів. Також ворожі сили готують провокації з ракетними ударами по Придністров’ю, щоб звинуватити Україну в нападі на невизнану республіку.

Нагадаємо, що військові аналітики прогнозують, що російські війська планують до 9 травня захопити південь України, в тому числі Одесу.