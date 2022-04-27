В Одесі повідомляють про невідомі кораблі на обрії Чорного моря. Кому належать судна і яка мета їхнього прибуття - невідомо.

Повітряної тривоги немає, тому поки що причин для хвилювання немає. Але влада уважно стежить за ситуацією і рухом кораблів.

Нагадаємо, що воєнні аналітики прогнозують, що російські війська планують до 9 травня захопити південь України, в тому числі Одесу.