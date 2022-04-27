До Одеси наближаються ворожі кораблі (відео) [ Редагувати ]
В Одесі повідомляють про невідомі кораблі на обрії Чорного моря. Кому належать судна і яка мета їхнього прибуття - невідомо.
Повітряної тривоги немає, тому поки що причин для хвилювання немає. Але влада уважно стежить за ситуацією і рухом кораблів.
Нагадаємо, що воєнні аналітики прогнозують, що російські війська планують до 9 травня захопити південь України, в тому числі Одесу.
по темі
Пляжі Одеси й надалі залишаються замінованими. Про це повідомляє Одеська міська рада
У вівторок, 26 квітня, з'явилися фото з наслідками вибуху мосту на Дністровському лимані
На Одещині підтверджують повідомлення про закриття мосту в районі Затоки
Корабель "отримав пошкодження гвинтомоторної групи
Після потоплення ракетного крейсера "Москва" російський флот став обережнішим і нарощує запуски крилатих ракет по Україні з підводних човнів у Чорному морі