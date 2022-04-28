"Це напад на генсека ООН і світову безпеку": Резніков про ракетний удар по Києву [ Редагувати ]
У четвер, 28 квітня, під час візитку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, у Києві пролунали гучні вибухи. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що таким чином росія замахнулися й на світову безпеку.
Про це він повідомив у Twitter-акаунті.
"У той час як Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш перебуває з візитом у Києві, постійний член Ради Безпеки ООН - Росія - завдає ракетних ударів по місту. Це атака на безпеку Генерального секретаря та світову безпеку!", - пише міністр оборони України.
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