У Запорізькій області змінили час комендантської години [ Редагувати ]
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У Запорізькій області змінюють час комендантської години 3 1 по 2 травня. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Зміни комендантської години: 1 травня з 17:00 - 2 травня до 05:00. Відвідання кладовища рекомендовано до 14:00.
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