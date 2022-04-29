ООН подвоїть допомогу українцям [ Редагувати ]
ООН має намір подвоїти підтримку українців за умов війни. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Я був зворушений стійкістю та хоробрістю народу України. Моє послання йому просте: ми не здамося. ООН подвоїть свої зусилля щодо порятунку життів та зменшення людських страждань. У цій війні, як і у всіх війнах, цивільні особи завжди платять найвищу ціну.
по темі
Міністерство оборони росії заявило про, нібито, припинення бойових дій на території "Азовсталі" у Маріуполі
У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) 29 квітня українські військові відбили 14 ворожих атак
Президент України Володимир Зеленський під час розмови з польськими ЗМІ заявив про високі ризики припинення переговорів з росією
Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний удар по Києву під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша приниженням організації з боку рф
За добу на Сході збройні сили України відбили 4 атаки російських окупантів