Президент України Володимир Зеленський під час розмови з польськими ЗМІ заявив про високі ризики припинення переговорів з росією.

Ризики того, що повністю закриються якісь розмови, дуже високі. Саме через ті наслідки, які росія залишає після себе, де б вони не були, а вони приблизно однакові. Таке відчуття, що у них методичка щодо вбивства, і вони всі однаково діють на тих чи інших територіях, які ми деокупуємо і бачимо.

За словами глави держави, наразі процес переговорів з російською стороною "занадто сповільнений".

Тому що присутність і діалог у відеоформаті представників делегації є на якомусь рівні. Вони кажуть, торкаються деяких питань. Але якщо мене цікавить думка нашої сторони, нашої делегації, нас цікавить, що підготували наші дипломати і наші переговірники, то там я не хотів би, щоб ми грали в цей політичний театр одного актора. Вони там щось говорять, але ми знаємо, що остаточно все вирішує одна людина.

Президент вважає, що задля вирішення важливих питань потрібні лише безпосередні переговори президентів України і росії.