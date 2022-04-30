У п’ятницю, 29 квітня, окупанти відкрили вогонь у напрямку автомобіля із волонтерами, який рухався в сторону Попасної. Про це повідомляє голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай.

У авто в цей перебували два місцевих жителя та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв.

Гайдай також нагадав, що в одній із пожежно-рятувальних частин втрати - учора двох бійців госпіталізовано.

Баротравму голови та осколкові поранення обличчя вони отримали при виконанні – під час виклику до Лисичанська.

Крім того, поблизу Лисичанська, вчора ввечері загинув 70-річний чоловік. А приблизно в той же час на вулиці отримав поранення мешканець Лисичанська.