Під Попасною росіяни обстріляли автомобіль із волонтерами [ Редагувати ]
У п’ятницю, 29 квітня, окупанти відкрили вогонь у напрямку автомобіля із волонтерами, який рухався в сторону Попасної. Про це повідомляє голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай.
У авто в цей перебували два місцевих жителя та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв.
Гайдай також нагадав, що в одній із пожежно-рятувальних частин втрати - учора двох бійців госпіталізовано.
Баротравму голови та осколкові поранення обличчя вони отримали при виконанні – під час виклику до Лисичанська.
Крім того, поблизу Лисичанська, вчора ввечері загинув 70-річний чоловік. А приблизно в той же час на вулиці отримав поранення мешканець Лисичанська.
Ще невідома кількість жертв внаслідок обстрілів Гірської громади, яких росіяни завдавали вчора протягом дня. У Гірському та Оріховому ворогом зруйновані щонайменше 15 будинків. Заходи щодо встановлення можливих додаткових пошкоджень та постраждалих осіб ще тривають.
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