Фінляндія готується до припинення постачання російського газу в травні [ Редагувати ]
Уряд та компанії Фінляндії готуються до припинення постачання природного газу з росії у травні.
Про це повідомляє Helsingin Sanomat.
Зокрема, причина полягає у вимогах росії щодо порядку оплати поставок. Повідомляється, що російська компанія "Газпром" оголосила, що згода на нові вимоги щодо оплати є умовою для продовження безперебійного постачання газу.
Також фінське керівництво однозначно заявляло, що платити у рублях не буде. "Газпром" попросив фінську державну газову компанію Gasum відповісти на вимоги до 20 травня.
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