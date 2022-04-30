Уряд та компанії Фінляндії готуються до припинення постачання природного газу з росії у травні.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Зокрема, причина полягає у вимогах росії щодо порядку оплати поставок. Повідомляється, що російська компанія "Газпром" оголосила, що згода на нові вимоги щодо оплати є умовою для продовження безперебійного постачання газу.

Також фінське керівництво однозначно заявляло, що платити у рублях не буде. "Газпром" попросив фінську державну газову компанію Gasum відповісти на вимоги до 20 травня.