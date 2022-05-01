У боях на сході України загинув Руслан Боровик - боєць Десантно-штурмових військ, "кіборг", захисник Донецького аеропорту. Про загибель Руслана повідомили в соцмережах друзі та колеги у ніч на 1 травня.

"Місяць тому отримав контузію, але не покинув своє відділення та продовжував палити техніку російських окупантів. Руслан Боровик - людина з великої літери. Врівноваженість, порядність та в будь-яку хвилину готовність прийти на допомогу", - розповідає журналіст Ярослав Бондаренко.

Руслан Боровик, позивний "Багдад", свого часу служив на контракті в ЗСУ, двічі брав участь місіях в Іраку (2004–2005 рр.). Після звільнення з військової служби 12 років працював у банку інкасатором.

У 2014 році мобілізувався до лав Збройних сил України, служив у 90-му батальйоні на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади (нині ДШВ) на посаді гранатометника.

Нагадаємо, що в Оріховому під Лисичанськом точаться запеклі вуличні бої.