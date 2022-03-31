У боях під Києвом загинув десантник Тарас Коваль з позивним "Вальтер", учасник оборони Донецького аеропорту в 2014-му.

Сумною звісткою поділився засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у Facebook.

"Тарас Коваль був особливим. Він був одним з героїв легендарного календаря з "кіборгами", – розповів він.