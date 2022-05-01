В Оріховому під Лисичанськом точаться сильні вуличні бої [ Редагувати ]
В Оріховому під Лисичанськом точаться сильні вуличні бої. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхового. Точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої - вулиця за вулицею. Також ворогом був організований штурм Золотого-4 - хутора Вільного.
Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті. Здійснювались спроби обстрілу з літаків Катеринівки та Нижнього.
Очільник області повідомив, що Золоте-3 зараз зруйноване росіянами вже на 70%.
Нагадаємо, як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, на Попаснянському напрямку окупанти продовжують проводити штурмові дії на напрямку Новотошківське - Оріхове. Здійснюють блокування наших сил і засобів у визначених районах, щоб не допустити маневру.
На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, 1 спецмашину та 5 машин (два паливозаправники включно). Підрозділи ПВО збили два літаки Су-25 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
по темі
У тимчасово окупованому Новоайдарі на Луганщині 25 квітня зник місцевий колаборант Павло Шароградський. Незабаром його знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони
На фронті Луганщини ворог наступає за трьома напрямками - Рубіжне, Попасна, Новотошківське
На Луганщині Збройні сили України вночі відбили наступ росіян у Рубіжному та Попасній. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Морги у підконтрольних містах Луганщини переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
В окупованому Луганську триває насильницька мобілізація. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. Він виклав відео з міста, на якому видно чоловіка, який тікає від людей у військовій формі
30 квітня з міст на Луганщині змогли виїхали 40 людей, але напередодні два автобуси з волонтерами, які їхали до Попасної, потрапили під обстріл. З Лисичанська евакуювали 35 жителів, серед яких четверо дітей, з Сєвєродонецька - п’ятьох. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай