В Оріховому під Лисичанськом точаться сильні вуличні бої. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхового. Точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої - вулиця за вулицею. Також ворогом був організований штурм Золотого-4 - хутора Вільного.

Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті. Здійснювались спроби обстрілу з літаків Катеринівки та Нижнього.

Очільник області повідомив, що Золоте-3 зараз зруйноване росіянами вже на 70%.

Нагадаємо, як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, на Попаснянському напрямку окупанти продовжують проводити штурмові дії на напрямку Новотошківське - Оріхове. Здійснюють блокування наших сил і засобів у визначених районах, щоб не допустити маневру.

На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, 1 спецмашину та 5 машин (два паливозаправники включно). Підрозділи ПВО збили два літаки Су-25 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".