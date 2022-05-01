У Великій Британії порожніють сотні квартир та маєтків російських олігархів. Їхні активи заморозили, а самим багатіям заборонили в'їзд до країни. Сам по собі цей факт грає на руку Україні, бо створює чимало незручностей близькому оточенню путіна та їх рідним.

Але що буде далі? Чи існує вірогідність, що в розкішних маєтках заселять втікачів від війни, а інші активи продадуть і гроші віддадуть на відбудову України? Відповіді на ці запитання у Лондоні шукала наша кореспондентка Світлана Чернецька.

Цей чотирьохповерховий маєток у серці Лондона - один із багатьох заморожених активів російських олігархів. Це дім мільярдера Олега Дерипаски. Потрапляння під санкції означає, що йому заборонили в'їзд до Британії, тож він не може тут проживати, і навіть не має права заплатити прибиральникам за підтримання чистоти у будинку.

Сім спальних кімнат, домашній кінотеатр, тренажерний зал і сауна. Це відео у будинку підсанкційного олігарха зняли активісти, яким вдалося потрапити усередину всередині березня. Протестувальники заявили, що хочуть переобладнати маєток під центр для біженців з України. Щоби гроші одного із найбагатших росіян пішли на користь людям, які втікають від війни, розв'язаної кремлем.

-Нереально багатий дім, красивезний. Тому я думаю, що біженці від війни зможуть ним насолодитися. Принаймні, трохи підніме їм настрій.

Ця ідея з тріском провалилася, коли поліція арештувала активістів за незаконне проникнення. Але надія на те, що цей будинок і схоже багатомільйонне майно перейде на потреби українців - ще жива.

Андрій Сідєльніков, політичний емігрант, лідер руху "Говоріть гучніше":

Это закрытая частная улица, так называемая улица миллионеров, посередине этой улицы находятся дома российских олигархов - это Лео Блаватник и Роман Абрамович, по-моему, там порядка 200 млн фунтов стоит недвижимость, что-то в пределах этих сумм. Улица закрытая, снимать здесь нельзя.

Андрій Сідєльніков знає розташування більшості маєтків московських олігархів. Сам він політичний емігрант і вже кілька років поспіль збирає інформацію про поплічників путіна та їхні британські активи. Списки передає напряму офісові прем'єра. Мова не лише про найвідоміших та найбагатших людей рф, але й членів їхніх родин, які насолоджуються британським стилем життя за брудні і зачасту криваві гроші.

Британську столицю не дарма назвали Лондонградом. За останні десятиліття вона стала раєм для багатіїв, які скуповували тут нерухомість, автівки, літаки та яхти. Активи одного Романа Абрамовича потягнули на 15 мільярдів фунтів. А у чорному списку королівства вже сотні російських товстосумів.

Андрій Сідєльніков, політичний емігрант, лідер руху "Говоріть гучніше":

Все эти деньги от российского олигархата, от представителей фашистского режима в россии должны быть отобраны и перенаправлены в фонд восстановления Украины и конечно же это первоначальная задача тех, кто пытается остановить войну. Здесь должна быть политическая воля государства, в том числе правительства Великобритании. Потому что, конечно же, долгие годы вот эти безумные миллиарды - это было удобно для страны, это приход новых денег для экономики, мы все это тоже понимаем. Но сейчас это не просто токсично, это преступно иметь дела с представителями россии.

Втім, як би цього не хотіли українці та й чимало британських політиків, передати заморожені активи Україні зараз практично нереально.

Томас Мейн, експерт з питань корупції Королівського інституту міжнародних відносин:

Проблема в тому, що їхні активи заморожені, але не вилучені. Вилучення - це абсолютно інший процес. І для нього потрібно довести, що майно набуте внаслідок кримінальної діяльності. Якщо говорити про багатьох олігархів, то вони однозначно корумповані, дехто має кримінальне минуле, але не обов'язково усі акумулювали багатство в нелегальний спосіб. Дуже часто це завдяки близьким відносинам з російською владою, їм дають державні контракти і таке інше.

Томас пояснює, що відкривати судові справи доведеться по кожному окремому олігархові. А ті не пошкодують грошей на найкращих юристів, тоді коли британський уряд навіть не має достатньо кваліфікованих спеціалістів, які б займалися цими процесами. Але навіть якби урядові вдалося конфіскувати заморожені російські активи, все одно потрібно приймати нове законодавство. Бо зараз в Британії немає легальних механізмів передачі корупційних грошей третім країнам. В усіх схожих випадках в минулому кошти віддавали назад тим державам, в яких вони були вкрадені.

Джейсон Шарман, професор з міжнародних відносин в університеті Кембриджу:

У цьому випадку, напевно, найкраще застосовувати цивільне законодавство, на кшталт законодавства щодо банкрутства. І український уряд, чи навіть, можливо, якісь приватні особи, компанії чи незалежні організації, могли би позиватися з цими олігархами за якийсь варіант збитків. І це могло би стати набагато більш результативним і менш повільним способом. І дало би шанс передати ці гроші Україні.

Тим паче, що такий варіант не коштуватиме українському бюджетові ні копійки. Бо можна домовлятися про оплату юристів лише у разі виграшу справи. І чимало приватних професіоналів залюбки візьмуться за такі процеси. Бо ж вже мають роки досвіду роботи з розлученнями, бізнес-диспутами та банкрутствами російських олігархів.