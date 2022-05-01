Вибухи під Бєлгородом: названо причину [ Редагувати ]
Причиною вибухів під Бєлгородом 1 травня стала пожежа на об'єкті Міністерства оборони російської федерації. Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram.
Окупаційна влада обіцяє надати детальну інформацію пізніше.
На кордоні трьох муніципалітетів - Борисовського і Бєлгородського районів та Яковлевського міського округу - сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони рф. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
За його словами, на місці працюють оперативні служби, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки.
Нагадаємо, що вибухи були чутні в районі села Томарівка, з його боку підімається стовп густого диму.
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