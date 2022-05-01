Під російським Бєлгородом прогриміли вибухи: що відбувається [ Редагувати ]
У неділю, 1 травня, у районі російського міста Бєлгород знову чутно вибухи. Офіційної інформації від російської влади на цей рахунок поки немає. Про це повідомляють місцеві Telegram-паблики.
Вибухи були чутні в районі села Томарівка, з його боку підімається стовп густого диму. Передбачається, що там могли вибухнути склади з боєприпасами.
Також повідомляється, що за півгодини до вибухів над Бєлгородом кружляли вертольоти. Поки не відомо, чи пов'язані ці події між собою.
За даними місцевих пабліків, зараз перекрито міст через Сіверський Донець в районі "Пікнік парку". За непідтвердженою інформацією, на вечір нібито готується евакуація з міста для всіх охочих.
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