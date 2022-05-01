У неділю, 1 травня, у районі російського міста Бєлгород знову чутно вибухи. Офіційної інформації від російської влади на цей рахунок поки немає. Про це повідомляють місцеві Telegram-паблики.

Вибухи були чутні в районі села Томарівка, з його боку підімається стовп густого диму. Передбачається, що там могли вибухнути склади з боєприпасами.

Також повідомляється, що за півгодини до вибухів над Бєлгородом кружляли вертольоти. Поки не відомо, чи пов'язані ці події між собою.

За даними місцевих пабліків, зараз перекрито міст через Сіверський Донець в районі "Пікнік парку". За непідтвердженою інформацією, на вечір нібито готується евакуація з міста для всіх охочих.