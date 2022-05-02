В Україні можуть продовжити загальну мобілізацію. Про це під час брифінгу заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

За його словами, подальша ситуація з мобілізацією залежатиме від ситуації на момент закінчення загальної мобілізації.

Якщо така потреба буде, продовжуватимуться бойові дії, однозначно буде потреба у поповненні фахівцями, військовими наших військових частин. Тому я думаю, керівництвом буде продовжено мобілізацію після 24 травня.

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Нагадаємо, наказ Зеленського №69/202 про загальну мобілізацію було підписано 24 лютого, в день початку російського вторгнення. Закінчитися мобілізація має 24 травня.

Під загальну мобілізацію підпадають усі громадяни України (переважно чоловіки), які здатні виконувати свій військовий обов'язок.

12 квітня Зеленський скасував весняний призов і відклав демобілізацію. Це пов'язано з тим, що у країні й так оголошена загальна мобілізація. Вона відбувається у чотири хвилі.

Нагадаємо, що триває третя хвиля мобілізації: кого викликають до війська.