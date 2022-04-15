Верховна Рада України звільнила від призову під час мобілізації студентів і викладачів закладів професійно-технічної освіти. Про це повідомляє Міносвіти.

14 квітня український парламент прийняв за основу та в цілому зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян".

Внесені до законодавства зміни убезпечать від загрози зриву проведення навчального процесу і практичної підготовки у закладах професійної освіти та сприятимуть наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками: будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо.

В умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій. Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення.

Зараз більшість закладів профосвіти проводять навчання у 15 областях, ще у 10 навчання відновлено лише частково.

Нагадаємо, що триває третя хвиля мобілізації: кого викликають до війська.