Сувенірна продукція зі знищенної ворожої техніки. Український підприємець виготовляє брелоки зі збитого російського літака і передає їх іноземцям за щедрий благодійний внесок на потреби армії. Чи є попит на унікальну дрібничку - розкажемо далі.

Вчора воно ще літало. А сьогодні - лежить розтрощене вщент на українській землі. Таким непотребом щедро всіяні наші поля та ліси.

Біблійний вислів "перекувати мечі на рала, а списи на серпи"- по-своєму зрозумів київський підприємець Юрій. З металобрухту окупантів виготовляє ось такі брелоки.

Матеріалом слугують оброблені й відполіровані уламки фюзеляжу російського винищувача-бомбардувальника Су-34, збитого над Київщиною.

Юрій Висовень, підприємець, волонтер:

Унікальність цього брелока полягає в тому, що ми його зробили з реальних залишків реального російського літака, який збили під Бородянкою наші захисники в березні, коли там точилися бої. Ми зібрали його уламки й вирізали з них такі брелоки й зробили на них гравіювання, навіть з номерами.

А також з інформацією про збитий літак і словом "дякую" для майбутнього власника сувеніру. Брелок не продається. І його не можна отримати безкоштовно. Ціна питання - тисяча доларів. Щонайменше стільки треба пожертвувати у фонд Юрія.

Юрій Висовень, підприємець, волонтер:

Багато моїх друзів казали: тисяча доларів, ніхто стільки не дасть за цей шматок металу, це божевілля. Але вранці я прокинувся і зрозумів, що впало вже 20-30 тисяч доларів. І потік повідомлень від людей, які питають і кажуть, що хочуть пожертвувати більше - нескінченний.

Та найголовніше - клієнти в захваті від ідеї. І всі вони - іноземці. Українцям автор обіцяє створити такі самі брелоки, але вже після перемоги.

Юрій Висовень, підприємець, волонтер:

Ідея брати лише іноземців була з тим, щоб не виводити гроші з країни. Українці й так вже багато витратили, допомогли армії як можуть, в них не так багато грошей.

На одержані від брелоків кошти Юрій купує отакі інфрачервоних тепловізійні безпілотники. Передає їх українським армійцям.

Юрій Висовень, підприємець, волонтер:

Зараз, коли ми зібрали вже дуже багато грошей, відчуваєш набагато більшу відповідальність, бо сотні дронів, вони вже багато чого можуть змінити, а ми вже назбирали на багато десятків дронів.

Таких брелоків підприємець виготовив уже 48. Матеріалу достатньо ще для сотні. Юрій каже: більшість фрагментів фюзеляжу не мають потрібної форми, не кожен підійде.

Попри це, намагається дістати уламки збитого ударного російського вертольота Ка-52, щоб розширити асортимент сувенірів.

За даними Міноборони, за вже понад дев'ять з половиною тижнів війни Збройні Сили України знищили майже сім тисяч одиниць російської техніки. За приблизними оцінками, це понад 115 тисяч тонн металобрухту різної цінності - на загальну суму 60 мільйонів доларів. За одні лише збиті російські літаки та гелікоптери можна буде вторгувати майже п'ять мільйонів доларів.