Шольц назвав умову для зняття з росії санкцій [ Редагувати ]
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що введені проти росії санкції, за розв'язану війну в Україні, не будуть зняті до тих пір, поки Москва не досягне мирної угоди з Києвом. Він додав, що український уряд сам вирішує, який слід укласти мир.
Про це повідомив Шольц телеканалу CDF.
"Без укладення мирної угоди з Україною ми не знімемо (з росії - ред.) санкції", - сказав Шольц.
За його словами, Володимир Путін прорахувався, сподіваючись отримати території України, оголосити про припинення бойових дій і побачити, як західні країни скасують санкції.
"Він (путін - ред.) не продумав всю свою операцію в Україні до кінця. Він не думав, що Україна буде так чинити опір. Ми не знімемо санкції, поки він не домовиться з Україною, а він не доб'ється цього продиктованим світом", - додав німецький канцлер.
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