Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що введені проти росії санкції, за розв'язану війну в Україні, не будуть зняті до тих пір, поки Москва не досягне мирної угоди з Києвом. Він додав, що український уряд сам вирішує, який слід укласти мир.

Про це повідомив Шольц телеканалу CDF.

"Без укладення мирної угоди з Україною ми не знімемо (з росії - ред.) санкції", - сказав Шольц.

За його словами, Володимир Путін прорахувався, сподіваючись отримати території України, оголосити про припинення бойових дій і побачити, як західні країни скасують санкції.

"Він (путін - ред.) не продумав всю свою операцію в Україні до кінця. Він не думав, що Україна буде так чинити опір. Ми не знімемо санкції, поки він не домовиться з Україною, а він не доб'ється цього продиктованим світом", - додав німецький канцлер.