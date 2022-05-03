Від міжнародної системи міжбанківських переказів SWIFT у рамках нових санкційних заходів відключать ще кілька російських банків. Про це оголосив Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель під час візиту до Панами, повідомляє Deutsche Welle.

Раніше повідомлялося, що в рамках шостого пакету санкцій, роботу над яким проводить ЄС, від SWIFT, зокрема відключать Сбербанк.

На початку березня Євросоюз у рамках санкцій проти росії через вторгнення в Україну відключив від SWIFT сім російських банків:

ВТБ;

"Россия",

"Открытие";

Новикомбанк;

Промсвязьбанк;

Совкомбанк;

ВЭБ.РФ.

У рамках шостого пакету санкцій, який мають ухвалити 10 травня, також обговорюється запровадження ембарго на імпорт російської нафти, однак проти нього виступають кілька країн, які залежать від російських енергоносіїв.

Нагадаємо, що Єврокомісія може дозволити Угорщині та Словаччині не вводити ембарго на російську нафту через високу залежність цих країн від поставок з росії.