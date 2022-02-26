Евросоюз готов отключить Россию от SWIFT - Reuters [ Редактировать ]
Решение отключить Россию от международной системы банковских платежей SWIFT будет принято в течение нескольких дней. Об этом сообщил агентству Reuters глава Центрального банка одной из стран еврозоны.
SWIFT - это всего лишь вопрос времени, очень короткого времени, дней. Достаточно ли этого? Нет. Так ли это необходимо? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть издержки для обеих сторон, и это будет дорого стоить.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США серьезно рассматривают отключение России от SWIFT.
Тем временем сайт российской национальной ассоциации SWIFT перестал функционировать в связи с техническими работами. Сайт заработает в ближайшее время.
После начала российского вторжения в Украину во всем мире продолжают звучать предложения отключить РФ от SWIFT. По словам президента США Джо Байдена, пока это не согласовывает европейская сторона.
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