Решение отключить Россию от международной системы банковских платежей SWIFT будет принято в течение нескольких дней. Об этом сообщил агентству Reuters глава Центрального банка одной из стран еврозоны.

SWIFT - это всего лишь вопрос времени, очень короткого времени, дней. Достаточно ли этого? Нет. Так ли это необходимо? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть издержки для обеих сторон, и это будет дорого стоить.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США серьезно рассматривают отключение России от SWIFT.

Тем временем сайт российской национальной ассоциации SWIFT перестал функционировать в связи с техническими работами. Сайт заработает в ближайшее время.

После начала российского вторжения в Украину во всем мире продолжают звучать предложения отключить РФ от SWIFT. По словам президента США Джо Байдена, пока это не согласовывает европейская сторона.