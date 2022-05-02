Єврокомісія може дозволити Угорщині та Словаччині не вводити ембарго на російську нафту через високу залежність цих країн від постачання з росії. Про це повідомляє Reuters.

Неназваний європейський чиновник заявив агентству, що Єврокомісія готова до послаблень для Угорщини та Словаччини, щоб "зберегти єдність" у ЄС. Двом країнам можуть запропонувати не вводити ембарго, або надати їм "триваліший перехідний період" для відмови від російського палива.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Словаччина отримує 96% нафти та нафтопродуктів з росії, Угорщина - 58%.

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Заборона на купівлю російської нафти має увійти до шостого пакету санкцій ЄС. За словами офіційних осіб ЄС, нафтове ембарго, найвірогідніше, запроваджуватимуть поетапно і, ймовірно, воно набуде чинності на початку 2023 року.

Нагадаємо, що Німеччина підтримала ембарго на імпорт нафти з росії.