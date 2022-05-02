Єврокомісія дозволить Угорщині та Словаччині не вводити ембарго на російську нафту - Reuters [ Редагувати ]
Єврокомісія може дозволити Угорщині та Словаччині не вводити ембарго на російську нафту через високу залежність цих країн від постачання з росії. Про це повідомляє Reuters.
Неназваний європейський чиновник заявив агентству, що Єврокомісія готова до послаблень для Угорщини та Словаччини, щоб "зберегти єдність" у ЄС. Двом країнам можуть запропонувати не вводити ембарго, або надати їм "триваліший перехідний період" для відмови від російського палива.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, Словаччина отримує 96% нафти та нафтопродуктів з росії, Угорщина - 58%.
Заборона на купівлю російської нафти має увійти до шостого пакету санкцій ЄС. За словами офіційних осіб ЄС, нафтове ембарго, найвірогідніше, запроваджуватимуть поетапно і, ймовірно, воно набуде чинності на початку 2023 року.
Нагадаємо, що Німеччина підтримала ембарго на імпорт нафти з росії.
по темі
Євросоюз планує припинити імпорт російського вугілля вже цього літа, а до кінця 2022 року відмовиться від російської нафти. На відмову від російських енергоносіїв ЄС іде у рамках санкцій, які вводять у відповідь на російське вторгнення до України. Шольц заявив, що багато країн ЄС приєдналися до санкцій, навіть якщо це несе для них економічні витрат
Уряд Німеччини під час останніх переговорів щодо шостого пакету санкцій проти росії підтримав плани Євросоюзу на запровадження заборони на імпорт російської нафти. Про це агенству DPA розповіли дипломатичні джерела у ЄС
Німеччина готова припинити покупки нафти з Росії. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal. Представники ФРН у ЄС зняли заперечення проти повного ембарго на російську нафту за умови, що Німеччині дадуть достатньо часу для пошуку джерел альтернативного постачання.
США та ЄС обговорюють варіанти обмеження доходів рф від постачання нафти до Європи. Як потенційний захід розглядається повна відмова від російської нафти
Угорщина блокуватиме будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоресурсів з росії