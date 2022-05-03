В Ужгороді облаштували першу кав'ярню-пральню [ Редагувати ]
Випити кави, провести цікаво час з дітьми та водночас випрати білизну - все це безкоштовно зможуть зробити переселенці в Ужгороді. Тут відкрили новий заклад, першу в Україні соціальну пральню-кав'ярню. І в перший же день тут з'явилося чимало відвідувачів…
Віталій готує ароматну каву.
Віталій, бариста:
Готуємо каву, всі види кавових напоїв і в нас є солодощі для всіх охочих.
Тим часом у сусідньому приміщенні пані Віталія вже завантажила білизну до пральної машинки.
Віталія, працівниця благодійного фонду "Карітас":
13 кг - це великі машинки. Це якщо буде велике замовлення, ми можемо ставити 17 кг. Ці машинки в нас від 1 кг до 6 кг, так само сушки. Сушки є різні програми, складаємо і видаємо готове.
Сухі, чисті речі тут і прасуватимуть. Кава, тістечка, пральня - все це безкоштовні послуги для переселенців Закарпаття. Першу кав'ярню-пральню в Ужгороді облаштували священники Мукачівської греко-католицької єпархії разом з благодійниками "Карітаса".
Мирослав Русин, директор благодійного фонду "Карітас" Мукачівської греко-католицької єпархії:
Маємо офіційно 30 тисяч, а не офіційно - набагато більше людей. Звичайно, ця установа не буде тільки для людей Ужгорода. Вона також буде особливо для тих крайніх наших точках. Звичайно ми б хотіли, щоб це дійсно було по-європейськи, щоб дійсно люди були задоволені.
Пральні засоби, машинки, сушарки - це все пожертви благодійників. Вони ж оплачуватимуть і комунальні витрати.
Пані Ольга зі своїми дітьми приїхала з Енергодару. Рідне місто наразі окуповане. Питання прання речей для жінки стало актуальним у перші дні приїзду. Зараз прийшла до пральні одна з перших.
Ольга, переселенка з Енергодару:
Місто окуповане, дуже не зручно з ними знаходитися, в особенности послє новостей, після Бучі, що там творилося, лячно стало за своїх дітей. Тому зібралися і приїхали сюди - дуже гарна ідея, можна прийти попити каву, а речі пока виперуться.
У закладі облаштували й дитячий майданчик для малечі.
Зайти випити кави, спокійно провести час з дітьми та випрати власну білизну зможуть і всі потребуючі Ужгородці. Для цього тут планують облаштувати скриньки для благодійних внесків. Священники кажуть, гроші, які вдасться зібрати, відправлять на допомогу військовим.
по темі
Будинки, які раніше стояли пустими, - місцеві жителі ремонтують, а подвір'я - облагороджують. Усе для того, аби у них змогли оселитися біженці.
У Черкасах для проживання переселенців почали облаштовувати дитячі садочки, які не працюють. Фінансування для закупівлі всього необхідного шукають громадські організації, а от навести лад у будівлі запрошують усіх небайдужих.
Жінка вирішила підтримати благодійний фонд, що опікується переселенками. Будинок відремонтували, завезли все необхідне, і там оселилося майже сорок жінок із дітьми.
На початку війни на Одещині зупинилось близько сімдесяти відсотків підприємств. Крім того, що був шок від російської агресії, ще й зламалася логістика, зникли ринки збуту та джерела сировини.
Лише Прикарпаття прийняло вже майже сто сорок тисяч переселенців. На жаль, із цієї всієї кількості знайти окреме житло, будинок чи квартиру, пощастило не всім, тому багато зупинилися в місцях тимчасового перебування.