Випити кави, провести цікаво час з дітьми та водночас випрати білизну - все це безкоштовно зможуть зробити переселенці в Ужгороді. Тут відкрили новий заклад, першу в Україні соціальну пральню-кав'ярню. І в перший же день тут з'явилося чимало відвідувачів…

Віталій готує ароматну каву.

Віталій, бариста:

Готуємо каву, всі види кавових напоїв і в нас є солодощі для всіх охочих.

Тим часом у сусідньому приміщенні пані Віталія вже завантажила білизну до пральної машинки.

Віталія, працівниця благодійного фонду "Карітас":

13 кг - це великі машинки. Це якщо буде велике замовлення, ми можемо ставити 17 кг. Ці машинки в нас від 1 кг до 6 кг, так само сушки. Сушки є різні програми, складаємо і видаємо готове.

Сухі, чисті речі тут і прасуватимуть. Кава, тістечка, пральня - все це безкоштовні послуги для переселенців Закарпаття. Першу кав'ярню-пральню в Ужгороді облаштували священники Мукачівської греко-католицької єпархії разом з благодійниками "Карітаса".

Мирослав Русин, директор благодійного фонду "Карітас" Мукачівської греко-католицької єпархії:

Маємо офіційно 30 тисяч, а не офіційно - набагато більше людей. Звичайно, ця установа не буде тільки для людей Ужгорода. Вона також буде особливо для тих крайніх наших точках. Звичайно ми б хотіли, щоб це дійсно було по-європейськи, щоб дійсно люди були задоволені.

Пральні засоби, машинки, сушарки - це все пожертви благодійників. Вони ж оплачуватимуть і комунальні витрати.

Пані Ольга зі своїми дітьми приїхала з Енергодару. Рідне місто наразі окуповане. Питання прання речей для жінки стало актуальним у перші дні приїзду. Зараз прийшла до пральні одна з перших.

Ольга, переселенка з Енергодару:

Місто окуповане, дуже не зручно з ними знаходитися, в особенности послє новостей, після Бучі, що там творилося, лячно стало за своїх дітей. Тому зібралися і приїхали сюди - дуже гарна ідея, можна прийти попити каву, а речі пока виперуться.

У закладі облаштували й дитячий майданчик для малечі.

Зайти випити кави, спокійно провести час з дітьми та випрати власну білизну зможуть і всі потребуючі Ужгородці. Для цього тут планують облаштувати скриньки для благодійних внесків. Священники кажуть, гроші, які вдасться зібрати, відправлять на допомогу військовим.