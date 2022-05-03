Російські окупанти розпочали штурм маріупольского заводу "Азовсталь". Просто зараз пробують прорватися на територію заводу. Про це журналісту Андрію Цаплієнку телефоном повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

Захисники Маріуполя, які знаходяться на "Азовсталі", закликають Верховного Головнокомандувача втрутитись в ситуацію.

Більше деталей поки немає. Перед штурмом авіація орків кілька годин поспіль бомбила "Азовсталь". Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя.

Про початок штурму позицій ЗСУ на "Азовсталі" повідомляють і російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що 1 травня Україні нарешті вдалося розпочати евакуацію мирних людей з "Азовсталі".