Україні вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі": Зеленський розповів подробиці [ Редагувати ]
Сьогодні, 1 травня, Україні нарешті вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі". Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, дзвінків і пропозицій.
"Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей.
Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню", - сказав президент Володимир Зеленський.
Вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме там.
"Саме на "Азовсталі". Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці. Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", - додав президент.
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