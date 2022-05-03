Захисники "Азовсталі" закликали негайно евакуювати цивільних з території заводу [ Редагувати ]
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Захисники "Азовсталі" в Маріуполі закликали негайно евакуювати цивільних з території заводу.
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") додав, що в результаті сьогоднішніх бомбардувань і обстрілів загинули дві жінки.
"Закликаємо вжити негайних заходів з евакуації цивільних, які знаходяться на території заводу і забезпечити їх безпеки під час доставлення в Запоріжжі, на підконтрольну Україні територію", - сказав Паламар.
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