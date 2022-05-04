Зеленський розповів про новий етап війни з росією [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна перебуває на новому етапі війни з росією. Про це він сказав під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.
Ми зараз бачимо, що ми не відступаємо. Сьогодні це вже новий етап. Десь ми стоїмо, якісь території заблоковані, там ми чекаємо на відповідну техніку з нашого боку, щоб ми могли тиснути і просуватися вперед, а на деяких територіях ми просуваємося вперед. Тому жодного кроку назад.
Зеленський зазначив, що спочатку потрібно зупинити війну, а потім уже набуде чинності дипломатія.
Сьогодні бажано зробити перший етап, було, і ми його зробили - зупинити росію, її просування вперед. Ми це зробили. Другий етап - максимально зробити так, щоб росія відійшла з нашої території. Зараз ми перебуваємо у другому етапі.
За його словами, третім етапом буде максимальне відновлення територіальної цілісності.
"Там, де можна знайти ті чи інші компроміси, людські, завдяки діалогу на словах, а не зброєю. Там Україна це робитиме, але показуючи свою позицію, як рівноправний партнер у будь-якому діалозі", - сказав Зеленський.
Також він заявив, що перемогою у війні буде витіснення військ рф на позиції до 24 лютого, а також повернення тимчасово окупованого Криму.
Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасовому окупованому півострові Крим буде складно і все ж таки, я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, потім перейти на дипломатичний шлях, бо будь-яка війна закінчується дипломатією.
Він висловив упевненість, що Україні вдасться витіснити росію, та все закінчиться переговорами.
Тому, я вважаю, що нам треба витримати, вичавити завдяки тій чи іншій зброї, підтримці санкційній, витіснити росію максимально з нашої території. У будь-якому разі все одно закінчиться тим чи іншим форматом переговорів. Скільки це йтиме, я не можу сказати, тут у мене гарантій немає.
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