У середу, 4 травня, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про те, що евакуація з Токмака та Василівки до Запоріжжя обов'язково відбудеться.

Зазначається, що у Токмаку евакуаційний транспорт вирушатиме о 15:00 на виїзді з міста (колишнє кафе "Нірвана").

А у Василівці - о 16:00 з блокпоста Тарілка.