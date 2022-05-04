Верещук анонсувала евакуацію з Токмака та Василівки [ Редагувати ]
У середу, 4 травня, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про те, що евакуація з Токмака та Василівки до Запоріжжя обов'язково відбудеться.
Зазначається, що у Токмаку евакуаційний транспорт вирушатиме о 15:00 на виїзді з міста (колишнє кафе "Нірвана").
А у Василівці - о 16:00 з блокпоста Тарілка.
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