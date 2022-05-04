Жертвами бомбардування драмтеатру в Маріуполі стали 600 людей - Associated Press [ Редагувати ]
Під час бомбардування росіянами драмтеатру в Маріуполі загинули близько 600 людей. Вони знаходилися як в будівлі, так і за її межами.
Про це повідомляється у розслідуванні Associated Press.
Очевидці повідомили, що кімнати та коридори всередині будівлі театру були переповнені: приблизно одна людина на кожні 3 квадратні метри вільної площі. В момент авіаудару в театрі було близько тисячі людей. Ніхто, включаючи рятувальників, не бачив, щоб живими вибралися більше 200 людей. Вціліли в основному виходили через головний вихід або один бічний вхід; другий бік і задня частина будівлі були зруйновані.
В той же час, за свідченнями людей, які вижили внаслідок бомбардування, на польовій кухні неподалік театру було щонайменше 100 людей, і під час авіаудару ніхто не вижив.
Вцілілі люди також спростували заяви рф про те, що театр був зруйнований українськими силами оборони або служив військовою базою для них. Жоден зі свідків не бачив українських військових, які б діяли всередині будівлі.
по темі
З "Азовсталі" вдалося провести евакуацію цивільних
Прессекретар російського президента дмитро пєсков відреагував на пропозицію ООН і України про переговори щодо евакуації людей з "Азовсталі"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Путін дав згоду на залучення організації до переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі"
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який у вівторок має намір відвідати Москву
Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до росії із закликом поважати міжнародне гуманітарне право та припинити блокаду українского Маріуполя