Під час бомбардування росіянами драмтеатру в Маріуполі загинули близько 600 людей. Вони знаходилися як в будівлі, так і за її межами.

Про це повідомляється у розслідуванні Associated Press.

Очевидці повідомили, що кімнати та коридори всередині будівлі театру були переповнені: приблизно одна людина на кожні 3 квадратні метри вільної площі. В момент авіаудару в театрі було близько тисячі людей. Ніхто, включаючи рятувальників, не бачив, щоб живими вибралися більше 200 людей. Вціліли в основному виходили через головний вихід або один бічний вхід; другий бік і задня частина будівлі були зруйновані.

В той же час, за свідченнями людей, які вижили внаслідок бомбардування, на польовій кухні неподалік театру було щонайменше 100 людей, і під час авіаудару ніхто не вижив.

Вцілілі люди також спростували заяви рф про те, що театр був зруйнований українськими силами оборони або служив військовою базою для них. Жоден зі свідків не бачив українських військових, які б діяли всередині будівлі.