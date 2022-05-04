Військова допомога, відбудова зруйнованої інфраструктури та членство України в Євросоюзі. Це - головні теми візиту до Києва лідера найбільшої опозиційної партії Німеччини. З ким зустрівся Фрідріх Мерц в українській столиці і який меседж везе назад - до німецької, розкаже Тетяна Логунова.

Це точно одна із найстрашніших "екскурсій" у житті лідера німецьких християнських демократів. Міський голова Ірпіня Олександр Маркушин показує Фрідріху Мерцу вщент зруйновані квартали і розповідає, як українській армії вдалося відстояти місто. Враженнями від побаченого Мерц поділиться з журналістами пізніше, після зустрічі з братами Кличко.

Фрідріх Мерц, лідер ХДС:

Я справді дуже шокований. Те, що я побачив, неможливо забути. Зруйновані центри культури, дитячі садки, церкви, лікарні. Мирне населення, яке розстрілювали просто так, з важкої зброї. Недостатньо бачити це все тільки по телебаченню. Треба побачити на власні очі, щоб усвідомити масштаб трагедії.

Переговори з братами Кличко, українським прем'єром, головою Верховної Ради та депутатами парламенту у Мерца були заплановані заздалегідь. Але топ-темою у німецьких ЗМІ стала зовсім інша зустріч. Лідера найбільшої опозиційної партії Німеччини несподівано запросили в Офіс Президента. З Володимиром Зеленським Мерц говорив більше години.

Фрідріх Мерц, лідер ХДС:

У нас була дуже детальна, дуже довга розмова. Ми домовилися, що перш ніж я розкажу про неї публічно, я повідомлю деталі переговорів федеральному канцлеру. Я проінформую Олафа Шольца одразу після повернення.

Утім, деякі припущення про теми переговорів зробити все ж можна. Мерц і Зеленський точно говорили про поставки важкої зброї, адже саме під тиском християнських демократів німецький уряд був змушений змінити свою позицію з цього питання. А ще обговорювали відбудову України після завершення війни та перспективу членства в ЄС.

Фрідріх Мерц, лідер ХДС:

Зараз стоїть питання, чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС, який дозволить у довгостроковій перспективі стати членом Євросоюзу. Я дуже це підтримую.

Позиція Мерца з цього питання - вкрай важлива. Це зараз він - лідер опозиції, а після наступних виборів має усі шанси стати канцлером Німеччини. Адже у сучасній історії Німеччини уряд завжди очолювали представники двох найбільших партій - есдеки або християнські демократи.

Допомогу Україні цими днями активно обговорювали і представники німецького уряду. На спеціальному виїзному засіданні у палаці Мезеберг, що під Берліном. За результатами, як повідомив канцлер Шольц, домовилися і надалі підтримувати Україну.