Лідер німецьких християнських демократів відвідав Україну: що відомо [ Редагувати ]
Військова допомога, відбудова зруйнованої інфраструктури та членство України в Євросоюзі. Це - головні теми візиту до Києва лідера найбільшої опозиційної партії Німеччини. З ким зустрівся Фрідріх Мерц в українській столиці і який меседж везе назад - до німецької, розкаже Тетяна Логунова.
Це точно одна із найстрашніших "екскурсій" у житті лідера німецьких християнських демократів. Міський голова Ірпіня Олександр Маркушин показує Фрідріху Мерцу вщент зруйновані квартали і розповідає, як українській армії вдалося відстояти місто. Враженнями від побаченого Мерц поділиться з журналістами пізніше, після зустрічі з братами Кличко.
Фрідріх Мерц, лідер ХДС:
Я справді дуже шокований. Те, що я побачив, неможливо забути. Зруйновані центри культури, дитячі садки, церкви, лікарні. Мирне населення, яке розстрілювали просто так, з важкої зброї. Недостатньо бачити це все тільки по телебаченню. Треба побачити на власні очі, щоб усвідомити масштаб трагедії.
Переговори з братами Кличко, українським прем'єром, головою Верховної Ради та депутатами парламенту у Мерца були заплановані заздалегідь. Але топ-темою у німецьких ЗМІ стала зовсім інша зустріч. Лідера найбільшої опозиційної партії Німеччини несподівано запросили в Офіс Президента. З Володимиром Зеленським Мерц говорив більше години.
Фрідріх Мерц, лідер ХДС:
У нас була дуже детальна, дуже довга розмова. Ми домовилися, що перш ніж я розкажу про неї публічно, я повідомлю деталі переговорів федеральному канцлеру. Я проінформую Олафа Шольца одразу після повернення.
Утім, деякі припущення про теми переговорів зробити все ж можна. Мерц і Зеленський точно говорили про поставки важкої зброї, адже саме під тиском християнських демократів німецький уряд був змушений змінити свою позицію з цього питання. А ще обговорювали відбудову України після завершення війни та перспективу членства в ЄС.
Фрідріх Мерц, лідер ХДС:
Зараз стоїть питання, чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС, який дозволить у довгостроковій перспективі стати членом Євросоюзу. Я дуже це підтримую.
Позиція Мерца з цього питання - вкрай важлива. Це зараз він - лідер опозиції, а після наступних виборів має усі шанси стати канцлером Німеччини. Адже у сучасній історії Німеччини уряд завжди очолювали представники двох найбільших партій - есдеки або християнські демократи.
Допомогу Україні цими днями активно обговорювали і представники німецького уряду. На спеціальному виїзному засіданні у палаці Мезеберг, що під Берліном. За результатами, як повідомив канцлер Шольц, домовилися і надалі підтримувати Україну.
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З ким заплановані переговори, чому деякі політичні опоненти критикують Мерца за цей візит і через що до України не поспішає їхати канцлер Олаф Шольц?
Берлін, який раніше отримував "чорне золото" по трубопроводу "Дружба", знайшов нових постачальників та альтернативний маршрут.
Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в уряді. А ще німці готуються до життя без російського газу.
Офіційна Софія одразу підтримала Україну ще на початку повномасштабної війни, і зайняла однозначну позицію. Болгарія не боїться йти проти Росії. Більше того, готова гідно відповідати Кремлю на енергетичний шантаж.
Назвати це рішення історичним - перебільшенням не буде. Німецькі політики, які до нападу Росії на Україну, і говорити не хотіли про поставки Києву навіть оборонної зброї, сьогодні дали добру на відправку важкого озброєння.