На Донеччині зранку під ударом Авдіївська та Мар'їнська громади

Росіяни планують захопити Сєвєродонецьк та Краматорськ. Інформацією про це поділилася британська розвідка. 22 батальйонні тактичні групи армії рф намагаються просунутися з-під Ізюма в напрямку північного Донбасу. Контроль над названими містами Луганщини та Донеччини здатен створити плацдарм для посилення окупаційних позицій на сході України та виходу на адмінкордони двох областей.

Проте наші Збройні сили продовжують відбивати атаки ворога та руйнувати його плани. Останні новини зі східного фронту - розкаже Євген Соломін.

Так, куда розгружати? Сюда!

Сєвєродонецьк, як і сусідні Лисичанськ, Рубіжне та Попасна нині живуть виключно на гуманітарній допомозі та на тому, що у кого лишилося із запасів. Адже усі магазини зруйновані, торгівля винищена. Проте від 50-60 тисяч громадян залишаються й досі на підконтрольній Україні території Луганщини.

Як, а ми в підвалах і живем! Це просто вийшли подихати вийшли. Газа немає.

Газ, вода, світло - уже понад тиждень недоступні для більшості фронтових територій. Комунікації зруйновані, ремонтувати немає ким і чим, нові треба буде прокладати уже після війни.

Сплять прям на підлозі, на матрацах, на вулиці ще не так тепло (сплять діти).

По Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 зранку завдано ракетно-бомбових ударів. Загинули дві людини. В наслідок обстрілу Михайлівки поблизу Рубіжного загинув священник ще кілька служителів церкви були поранені. Штурмові дії окупанти проводили в районі Попасної, де бої тривають практично цілодобово. Ці території окупанти не просто руйнують, вони їх видаляють з мапи України.

Прямо коло домівки був прильот, згорівша машина - ще навіть тліє.

Пошкоджено ще 45 будинків та інших інфраструктурних об'єктів. У Сиротиному пошкоджено єдину в населеному пункті школу. У Сєвєродонецьку - торговельний центр. У Лисичанську полум'ям було охоплено будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб та одну зі шкіл міста.

Евакуація сьогодні тривала з Сєвєродонецька, Лисичанська та навколишніх сіл - вивезли 29 осіб, у Рубіжному та Попасній це робити небезпечно. Тому звідти тимчасово призупинили евакуацію. Натомість українське військо готується до деокупації територій Луганщини. Контрнаступ та бої будуть важкими, а це численні руйнування, тож вкотре влада закликає до негайної евакуації.

Олексій Бабченко, начальник Гірської міської військової адміністрації:

Евакуацію ми ще намагаємось проводити. Кожного дня з 9.00 години. Там, де і була. Не знаю, чи буде можливість завтра. Прошу вас збережіть себе, тримайся, моя громадо! Ми переможемо, все буде добре.

На Донеччині сьогодні зранку під ударом Авдіївська та Мар'їнська громади. Знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод - цього разу під мінометний. Пошкоджена одна будівля. Внаслідок нічного обстрілу в Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу.

Мар'їнку росіяни обстріляли вночі запалювальними снарядами - є осередки займання у приватному секторі. Майже цілодобово тривають обстріли в районі Новомихайлівки. Попри все, фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку. Веде наступ ворог і на Лиманському напрямку.

Дуже велике спасибі нашим хлопцям. Допомогли вивезти на скорой машині. Ми бачимо, що у людей криш немає. Подивимось. Ой, Боже! Кошмар який!

Зранку окупанти почали обстрілювати Слов'янськ. Прилетіло одночасно в кілька мікрорайонів. Пошкоджено кілька багатоповерхівок та школа. Жертв вдалося уникнути. Комунальники приступили до ліквідації наслідків обстрілів.

Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа.

За минулу добу росіяни вбили на Донеччині 23 мирних жителів - поліція задокументувала воєнні злочини, поранено 29 цивільних осіб. Під обстрілами перебувають Курахове Краматорськ, Торецьк, Вугледар, Очеретине, Ямпіль, Райгородок, Нововасилівка, Стародубівка, Новомиколаївка.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії, а також крилатими ракетами. Натомість палає і на окупованій території. В Макіївці через паління на робочому місці загорілася нафтобаза. Одночасно у двох місцях. Поки що з вогнем окупанти впоратись не можуть.

Натомість запеклих боїв Донбас очікує ближче до 9 травня. До цієї сакральної для окупантів дати, вони намагатимуться хоч щось зробити на сході. Наші військові очікують збільшення інтенсивності та тривалості обстрілів з усього, що є в арсеналі орків. І готуються дати гідну відсіч окупантам.