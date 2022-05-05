Хорватія передасть Україні 5 млн євро фінансової й гуманітарної допомоги [ Редагувати ]
Хорватія планує виділити Україні фінансову та гуманітарну допомогу у розмірі 5 млн євро.
Про повідомляється в Twitter-акаунті прем'єра Хорватії Андрія Пленковича.
"У Варшаві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Хорватія солідарна з Україною, яка стала жертвою російської агресії! Сьогодні ми підтвердимо додаткові 5 мільйонів євро фінансової та гуманітарної допомоги українському народові", - пише прем'єр.
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