Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в ЄС обговорюють можливість передати арештовані активи росії на відновлення країни. Глава уряду додав, що це питання справедливості.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Шмигаля.

Він підкреслив, що заарештовані активи росії повинні піти на відновлення зруйнованої війною України. Прем'єр назвав це питанням справедливості.

"Такі слова сьогодні почув від керівників європейських країн на полях Міжнародної конференції донорів. В ЄС активно обговорюють таку можливість, і ми вдячні нашим партнерам за цей крок", - додав Шмигаль.