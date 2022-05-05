США обіцяють гарантувати безпеку Швеції до її вступу в НАТО. Напередодні ж фактично у тому самому Фінляндію запевнила Британія. Найближчим часом ці дві скандинавські країни планують подати заявки на приєднання до Альянсу.

Як швидко зможуть вступити та чи знайдуться противники розширення всередині самої Північноатлантичної спілки? Розбиралася Ольга Жидецька.

Багаторічні міжнародні навчання, високотехнологічне оснащення збройних сил, а тепер ще й додаткова мотивація - після варварського масштабного вторгнення росії в Україну - Фінляндія та Швеція серйозно задумалися про необхідність долучитися до НАТО. Свої дії планують координувати - і заявки на вступ подати синхронно.

Пекка Гаавісто, міністр закордонних справ Фінляндії:

Фінляндія і Швеція перебувають у тісному контакті упродовж всієї кризи. Швеція - наш найважливіший двосторонній партнер. Важливо, щоб Фінляндія і Швеція ухвалили рішення в одному напрямку і в єдиний термін.

У НАТО ці прагнення вітають. І обіцяють з розглядом заявок на вступ не зволікати. Адже обидві держави мають війська й озброєння відповідне стандартам альянсу, а також високий рівень дотримання демократичних свобод. До всього, у відносно невеликих за розміром держав - високий рівень ВВП, тож за усіма параметрами вони підсилять оборонну спілку.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Ми ведемо діалог з Фінляндією та Швецією, але це їхнє рішення, чи хочуть вони вступати до НАТО. Якщо вони вирішать подати заявку, Фінляндію і Швецію тепло вітатимуть, і я очікую, що процес пройде швидко.

Та як виявилося, так вважають не всі учасники альянсу. Президент Хорватії заявив, що не допустить розширення НАТО на північ. А рішення парламенту ветує. І не приховує - так прагне натиснути на європейських партнерів, щоб досягти власних інтересів. Зокрема, домогтися зміни виборчого законодавства Боснії і Герцеговини - на користь боснійських хорватів.

Зоран Міланович, президент Хорватії:

Це питання постало несподівано, як весняний дощ. Ніхто його не чекав. Якщо Кіпр може накласти вето на санкції проти Лукашенка, поки не вирішиться проблема з видобутком газу з Туреччиною, то чому так само не може вчинити Хорватія?

Натомість у хорватському уряді щодо цього скептичні. По-перше, країна - парламентська республіка, і більшості президентська партія не має. До всього такий зовнішньополітичний демарш може нашкодити державі.

Андрей Пленкович, прем'єр-міністр Хорватії:

Якщо Міланович зробить те, про що говорить, ми можемо попрощатися з Шенгеном. Це поверне Хорватію на позицію політичного аутизму.

Інших голосів проти приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО з-поміж 30 учасників альянсу поки що не звучало. Теоретично виступити проти могла б Угорщина, чий президент не приховує прокремлівських симпатій. Однак зараз Будапешт сконцентрований на протидії антиросійському нафтовому ембарго.

Тим часом у НАТО прогнозують, що в разі подання заявки, Фінляндія та Швеція зможуть пройти всі процедури входження до альянсу трохи більше ніж за рік. До того часу США та Британія обіцяють цим країнам захист у разі московської агресії.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Я не можу уявити собі умов, за яких ми б не надали підтримки Фінляндії та Швеції, незалежно від того, чи перебували б вони на стадії дебатів щодо НАТО чи вже почали приєднання до угоди. І я гадаю, це саме те, що нас пов'язує.

Погодити свою заявку щодо вступу до НАТО Фінляндія має вже 12 травня.

Швеція заявляла про плани передати свої документи на приєднання на початку літа. Розглянути ці подання планують на черговому саміті Альянсу у Мадриді наприкінці червня.

Якщо обидві країни приєднаються до оборонної спілки, загальна протяжність кордонів країн, що належать до НАТО, з Росією збільшиться вдвоє.