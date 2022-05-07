ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом - Генштаб [ Редагувати ]
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Збройні сили України продовжують наступ у Харківській області. Українські військові встановили контроль над ще одним населеним пунктом.
Про це повідомляє Генштаб.
Повідомляється, що в результаті наступу ЗСУ окупанти втратили контроль над населеним пунктом Циркуни.
Додамо, що село знаходиться на берегах річки Харків.
Також зазначимо, що село знаходиться за 17 кілометрів від міста Харків.
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