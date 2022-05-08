Над Одесою українські ППО збили дві крилаті ракети окупантів [ Редагувати ]
Фото: соцсемері
У ніч на 8 травня в Одеській області працювали українські сили ППО. Вони збили дві крилаті ракети російських окупантів.
Про це повідомляє спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Facebook.
"Одеська область. Вночі наші сили ППО знищили дві ворожі ракети", - написав він.
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