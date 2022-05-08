Генштаб назвав втрати росії в Україні [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
Бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно становлять майже 22 тисячі людей.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 8.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 25500 (+400) осіб ліквідовано
- танків – 1130 (+8)
- бойових броньованих машин – 2741 (+28)
- артилерійських систем – 509 (+0)
- РСЗВ - 179 (+7)
- засоби ППО - 86(+2)
- літаків – 199 (+0)
- вертольотів - 156 (+1)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27)
- кораблі/катери - 12 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19)
- спеціальна техніка - 39 (+1)
- крилаті ракети - 92 (+2)
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