ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запорізькому напрямку - ОВА [ Редагувати ]
Українські військові проводять успішні контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку. Це випливає зі статистичних даних втрат противника на цих територіях.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької ОВА.
На Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області.
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