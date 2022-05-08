Не вийшло захопити всю Україну, захопимо принаймні її схід! Такі плани виношував ворог, отримавши потужну відсіч біля Києва, на півночі та півдні України. Всі сили "друга армія світу" кинула на Луганщину та Донеччину, окупанти навіть залучили до бою іноземних найманців, сподіваючись захопити весь Донбас та отримати сухопутний коридор до Криму.

Втім отримати бодай якісь вагомі успіхи від початку повномасштабного вторгнення рашисти не можуть - наші захисники чинять потужний опір. Аби отримати хоча б щось, ворог перейшов до ганебної тактики - воювати з мирним населенням.

Орки нищать усе на своєму шляху. Як Донбас пережив минулу добу - Євген Соломін продовжить.

9-те травня - сакральна дата для росіян - вимагає від командирів їхнього ганебного війська підбивати підсумки. А коли підбивати нема чого, єдиний вихід - бити з усього що є, по всьому, що на шляху. Відтак обстріли по всій лінії східного фронту стають дедалі потужнішими.

На Луганщині - під постійним вогнем Попасна та Рубіжне. Обидва міста - 50 на 50 - котролюють наші захисники та рашисти. Їм украй потрібно прорватися до Сєвєродонецька через Воєводівку. За даними Обласної військової адміністрації, рашисти залучають до бою вагнерівців і кадирівців. Щоденно ідуть у наступ, отримують по повній від наших захисників, десятками гинуть у бою та піджавши хвости відступають.

Безперервний вогонь окупанти ведуть і по Гірській громаді. Воюють із житловими будинками, школами, дитячими садками… Та навіть, зрівнявши з землею цілі населені пункти, не можуть їх захопити!

Напередодні російські вбивці накрили "градом" місто Привілля - загинули двоє підлітків. Ще одна жінка та двоє дівчат - отримали важкі поранення.

А в селі Білогорівка поблизу Лисичанська – "асвабадітєлі" скинули авіабомбу на школу, у підвалах якої ховалися десятки людей.

Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА:

Коли вона пробила дах і стелю, був вибух всередині. І там надвеличезна температура була. І школа сама по собі склалася вдвічі. Шансів для того, щоб десь вижили люди, дуже мало. Але вночі там неможливо було працювати ДСНС, бо були обстріли. Бо треба було б підсвітлювати - і це було б підсвітлення об'єкту для подальшого обстрілу. Зараз працюють ДСНСники.

Під потужним вогнем противника - й гігант хімічної промисловості - підприємство "Азот" у Сєвєродонецьку. Щоденно піротехніки знаходять тут снаряди, що не розірвалися.

У Сєвєродонецьку лишаються ще тисячі жителів. Ані магазини, ані аптеки не працюють. Останню АЗС орки розбомбили кілька днів тому.

Волонтери везуть у місто гуманітарну допомогу - по суті це єдина можливість вижити у прифронтовому місті. Вони ж дарують шанс людям виїхати на безпечну територію.

Довезем вас, вашу собаку, жену прямо к месту, где ждет эвакуационный автобус. Посадим и вы продолжите движение к безопасному месту. Полдня перетерпеть и выехать, чтоб не жить в подвале.

Можливості безпечно вивезти людей із Попасної та Рубіжного вже нема. Там ворог майже не припиняє обстрілів. Так само, як і в Золотому, Оріховому та Гірському. У полях орки воюють із посівами пшениці, руйнують лінії електропередач. Втім ремонтники завжди напоготові.

А це вже Донеччина. Безпечні евакуаційні маршрути тут іще є. Чимало й бажаючих виїхати.

Віталій Лозинський, водій-волонтер:

Чекали якоїсь кращої можливості. А зараз - повні машини. Я сьогодні був на швидкій - у мене 2 лежачих, й сидячий. Загалом вивіз 7 людей.

Ті, хто залишається у містах, змушені прислухатися, аби встигнути добігти до підвалів до початку обстрілу.

У місті Бахмут авіаудар розпочався о 5-й ранку. Пошкоджено приміщення місцевого заводу, за попередньою інформацією, є двоє загиблих та поранені. Зруйновані два приватні будинки, пошкоджено 11 багатоповерхівок.

У селищі Малотаранівка, неподалік Краматорська, внаслідок обстрілів поранення отримали 2 людини, пошкоджено 7 житлових будинків, крамницю та клуб. По місту Дружківка росіяни завдали удару з повітря. Під вогнем також опинилося місто Костянтинівка.

Тривали обстріли на Світлодарському та Очеретинському напрямках.

На Донецькому напрямку ворог продовжував артилерійські обстріли та нанесення ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також, противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав.

Сьогодні-завтра на Донецькому напрямку градус агресії з боку ворога буде надзвичайно високим, переконані наші захисники. Закликають людей не виходити з бомбосховищ.