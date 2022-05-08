Квітами і пряниками матерів від імені їхніх дітей-героїв вітали і в офісі волонтерів.

Тисячі материнських сердець нині моляться за перемогу України і за те, щоб доньки і сини повернулися до рідних домівок живими і неушкодженими. До Дня матері у Хмельницькому матерів героїв, які боронять батьківщину від ворога, привітали подарунками. Ось як це було!

Наталія, матір бійця ЗСУ:

Вже третій місяць вони знаходяться у цьому пеклі. Без їди, без води. Багато поранених хлопців. Багато там загиблих хлопців, яких рідні чекають додому. Хоча б поховати.

20-річного сина Дениса пані Наталя не чула вже майже місяць. Він - кіборг "Азовсталі" у Маріуполі. Тож у День Матері жінку вітають волонтери.

Дуже хочемо, щоб ваш синуля повернувя додому живим і здоровим. А поки що це маленьке печиво - символ його любові до вас.

Пряники у вигляді серця виготовила Олеся. Інгредієнти у солодощах – особливі.

Олеся Олійникова, кондитерка:

З чого той пряник? З любові, з віри, з душі, з надії, і з такого беззаперечного переконання, що все обов'язково буде Україна. І цього достатньо.

Кошти, щоб приготувати пряники, назбирав восьмирічний син жінки із друзями.

Тимофій Антонюк, волонтер:

Продав з друзями книжки і заробив. Багато? Тисячу з чимось. А що мама за ці гроші купила? Всякі штуки для пряників і спекла пряники. А ти допомагав? Да. Як? Дивився.

Квітами і пряниками матерів від імені їхніх дітей-героїв вітали і в офісі волонтерів. Жінки, які щодня чекають звісточки з фронту, не приховують сліз.

Даже в такий день і подарунки. Уявіть, що це саме він. Дякую. Слава Україні! Героям Слава!

Аля Возняк, волонтерка:

Мамочки, я вас дуже прошу: будьте здорові, щасливі і дочекайтесь своїх хлопців здоровими і живими.

Українські берегині у найважчі моменти свого життя, залишаються мужніми і сильними.