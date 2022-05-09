В Луганській області скасували евакуацію 9 травня [ Редагувати ]
У понеділок, 9 травня, не проводитиметься евакуація в Луганській області. Окупанти постійно обстрілюють шлях "Лисичанськ - Бахмут". Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Проїзд небезпечний. Гумвантажі теж сьогодні не будуть завозити, ми заздалегідь подбали, аби ті, хто залишився мали все необхідне.
За словами Гайдая, наразі дії ворога спрогнозувати не можливо.
Сьогодні ми не знаємо чого очікувати від ворога, що вони можуть зробити страшного ще, тож прошу: мінімізуйте перебування на вулиці, залишайтеся в укриттях!
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